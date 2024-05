Gb: John Swinney nuovo leader dell’Snp e prossimo premier scozzese

6 Maggio 2024

Edimburgo, 6 mag. (Adnkronos) – John Swinney, esponente di lunga data del Partito nazionale scozzese, sarà il prossimo first minister, dopo essere stato scelto come nuovo leader dell’Snp. Il risultato arriva dopo la scelta dell’ultimo minuto dell’attivista dell’Snp Graeme McCormick di sostenere Swinney.

La settimana scorsa, Kate Forbes, l’ex segretaria delle finanze che l’anno scorso era stata sul punto di vincere la leadership dell’Snp, si è tirata fuori dalla competizione e ha sostenuto Swinney, che le ha offerto un ruolo “significativo” nel suo governo, volendo unire il partito dopo le “difficili” elezioni dello scorso anno per succedere a Nicola Sturgeon.

Swinney ha dichiarato al Sunday Show della Bbc Scotland: “Abbiamo avuto molte tensioni su alcune questioni in parlamento e qualche anno difficile. Il partito è stato coeso ma, francamente, non tanto quanto avremmo dovuto. Questo è stato ovvio per il pubblico”. Yousaf si è dimesso dopo aver stracciato un’alleanza di governo durata tre anni con i Verdi scozzesi.