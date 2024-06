Gdf: Andrea Fiducia alla guida del Comando provinciale di Milano

21 Giugno 2024

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Il generale di brigata Francesco Mazzotta lascia il Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano per ricoprire, a Perugia, quello di comandante regionale Umbria. Al suo posto subentra il generale di brigata Andrea Fiducia, proveniente da Genova, dove rivestiva l’incarico di comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Durante la cerimonia di avvicendamento, Mazzotta ha sottolineato l’intensità sul piano operativo del triennio trascorso.

Il generale Giuseppe Arbore ha ringraziato il generale Mazzotta per l’azione svolta alla guida di uno dei comandi provinciali più complessi della Guardia di Finanza e per i brillanti risultati di servizio raggiunti durante questo triennio dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo, dei gruppi di Milano, Legnano, Sesto San Giovanni, Linate e dai ‘baschi verdi’ del gruppo Pronto impiego di Milano. Il comandante regionale ha anche ricordato il personale impegno del generale Mazzotta per la sottoscrizione di intese protocollari con la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Milano e altre amministrazioni locali, a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Nel salutare il comandante uscente, il generale Arbore ha formulato infine gli auguri di buon lavoro a Andrea Fiducia, sottolineando, a sua volta, l’importanza strategica della provincia di Milano e la grande responsabilità, quindi, dell’incarico assunto.