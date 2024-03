Giornalisti: Mattarella, ‘libera stampa presidio indispensabile libertà persone’

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Conoscere per interpretare e raccontare così autenticamente quel che avviene in Italia in spirito di indipendenza, sottolinea ancora una volta quanto sia decisivo il ruolo della libera stampa, presidio indispensabile della libertà delle persone”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione stampa estera a Roma, a palazzo Grazioli.

“La riconoscenza nei confronti dei corrispondenti esteri da parte della Repubblica è alta -ha aggiunto il Capo dello Stato- con l’augurio per la vostra attività, nella consapevolezza che emerge sempre di più, anche per la professione giornalistica, come il mondo sia sempre più integrato, sempre più raccolto, sempre più interconnesso e quindi con la necessità di rapporti collaborativi e non conflittuali. Anche in questo il ruolo della stampa è fondamentale”.