Giustizia: Gratteri, ‘per tutelare la privacy, si stroncano le indagini’

18 Luglio 2024

Napoli, 18 lug. – (Adnkronos) – “Gli emendamenti sono più stroncanti dei disegni di legge o dei decreti legge nelle indagini e nella ricerca della prova”. È duro il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenuto questa mattina nel corso delle audizioni informali in Commissione Giustizia alla Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1074 Bagnai, recante “Modifiche all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato”.

Per tutelare la privacy e sulla fuga di notizie “sulla vita privata”, secondo Gratteri bisogna essere cauti: “Non vorrei che attraverso questa motivazione, sulla fuga di notizie sulla vita privata di un politico, un ministro o un potente, si facciano campagne mediatiche” che portano a presentare “emendamenti che contengono cose più stroncanti dei disegni di legge e dei decreti legge” per “le indagini, al ricerca della prova e il giusto processo in tempi rapidi”. Per Gratteri bisogna “capire se ci interessa la ricerca della prova. E, se su questa ricerca della prova un poliziotto, un carabiniere, un finanziere o un magistrato commettono abusi, bisogna essere feroci nella sanzione di chi scientificamente fa uscire notizie che riguardano la vita privata di tutti, non solo di politici e potenti”.

Sul discorso della privacy “si tende sempre a buttare l’acqua sporca col bambino. Sul piano mediatico si enfatizza sempre qualche infedele di polizia giudiziaria e magistratura, dimenticando che qualche volta è anche l’avvocato ad avere interesse a far uscire la notizia” ha sottolineato Gratteri.