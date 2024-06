Governo: De Cristofaro (Avs), ‘Sangiuliano è inadatto al ruolo, si dimetta’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Il ministro Sangiuliano prenda atto della realtà, ammetta che è impreparato e inadatto a ricoprire il ruolo di ministro della Cultura e si dimetta. Le continue gaffe, da Dante Alighieri fondatore del pensiero di destra a Colombo che voleva raggiungere le Indie circumnavigando la terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei addirittura prima che nascesse, fino alla pessima figura su Time Square a Londra e non a New York sono inaccettabili per chi è alla guida del ministero della Cultura”. Lo scrive afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Sangiuliano è caduto su due figure importantissime della cultura italiana. Come si fa a ricoprire il ruolo di ministro della cultura del paese che possiede il più grande patrimonio culturale a livello mondiale con 59 siti Unesco, oltre 4.000 musei, 479 siti archeologici, 5.000 beni culturali, 12.609 biblioteche e non conoscere la storia”, conclude.