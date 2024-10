Governo: Foti, ‘Meloni oggi festeggia mentre opposizioni piangono’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “La narrazione delle sinistre prevedeva che con il governo Meloni l’Italia sarebbe andata incontro ad una catastrofe economica, finendo isolata nel contesto internazionale, con una irreversibile crisi sociale. Dopo due anni dall’inizio del governo guidato da Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio, la vacuità delle sinistre fake news è relegata da fatti e dati inoppugnabili ai titoli di coda”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

“Non solo spread, Borsa e occupazione hanno avuto andamenti largamente positivi, premiati anche dal giudizio espresso dalle agenzie di rating, ma anche gli annunci volti a raffigurare scenari drammatici per l’abolizione del reddito di cittadinanza si sono rilevati frutto di nefasta fantasia” osserva l’esponente di Fdi, che aggiunge: “E così è stato anche per le catastrofiche previsioni sul Pnrr, contraddette dalle liquidazioni delle rate di spettanza dell’Italia in sede europea; per le profezie da menagrami sull’immigrazione irregolare, confutate oltre che dal suo crollo e dal record di rimpatri, dalla vasta attività diplomatica e non intrapresa con i Paesi da cui si registrano le partenze; per il fisco, con minori tasse per tutti, a partire dal taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ad una riforma attuata per moduli dopo 50 anni di attesa, per finire con il record di incassi per quanto riguarda le entrate tributarie ed extra tributarie. Insomma, mentre Meloni oggi festeggia il suo secondo anno di governo – che ne fa il settimo più longevo della storia repubblicana – alle sinistre opposizioni non resta che piangere”, conclude Foti.