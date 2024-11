Governo: Maraio (Psi), ‘tra Lega e FI ormai è guerra tra bande’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “La maggioranza ormai è una barzelletta. Una guerra tra bande. Governano il Paese grazie a un patto di potere che, puntualmente, viene messo in discussione dai rapporti di forza. Non sono compatti come vogliono far credere, si dividono, mettono in discussione un’unità che in realtà non hanno mai avuto. Lega e Forza Italia si stanno facendo la guerra. La maggioranza ne prenda atto”. Lo ha affermato il segretario del Psi Enzo Maraio aprendo i lavori della Direzione nazionale del Psi in corso a Roma.