Governo: Meloni, ‘mai toccato diritti, se provate disgusto provatelo per voi’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Collega Sportiello, al di là di questa propaganda che fate, perché chiaramente siete un pò a corto di argomenti sul tema dell’aborto, così come sul tema dei diritti LGBT e quant’altro, mi corre l’obbligo di ricordare, ma siete in questo Parlamento e dovreste saperlo, che noi non siamo intervenuti su queste normative. Non ci sono delle novità di legge che questo governo ha portato avanti. Quindi, se la disgustano le nostre politiche, temo che la debbano disgustare anche le vostre, perché non siamo intervenuti sulla materia..”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.