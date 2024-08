Governo: Meloni vedrà Speaker Camera Usa, venerdì 6/9 sarà a Cernobbio

28 Agosto 2024

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Ripresa dei lavori con un’agenda ricca di appuntamenti per la premier Giorgia Meloni. Venerdì, alle ore 17, la presidente del Consiglio tornerà a riunire il Consiglio dei ministri, mentre la settimana prossima l’agenda prevede un incontro con James Mike Johnson, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America: l’appuntamento è alle ore 16 a Palazzo Chigi. L’indomani, giovedì 5 settembre, Meloni riceverà nella sede del governo Ilham Aliyev, Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, mentre venerdì 6 settembre sarà a Verona, alle 10, con un intervento di apertura alla 22esima riunione dei Presidenti delle Camere Basse e dei Paesi G7. Sempre venerdì mattina, alle 12.15, la premier raggiungerà Villa D’Este, a Cernobbio, per partecipare al The European House – Ambrosetti.