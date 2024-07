Governo: Petrucci (Fdi), ‘stabilità decisiva per crescita’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “I dati resi noti dal Fondo Monetario Internazionale sull’economia italiana descrivono uno scenario migliore rispetto alle previsioni. Nel 2025 il nostro Pil sarà più alto della stima fatta in precedenza, toccando quota 3,3%. In uno scenario mondiale ancora economicamente fragile, tutto ciò rappresentata una grande vittoria per il governo italiano, che ha dato stabilità e visione programmatica alla Nazione. L’Italia non è più il fanalino di coda d’Europa ma mostra trend di crescita in linea con quelli che sono sempre stati considerati come i primi della classe. La crescita, stabile e costante, è dunque il frutto del lavoro serio del governo Meloni, che ha saputo reagire nel miglior modo possibile alla delicata fase dei mercati internazionali e che è stato in grado di riequilibrare la nostra finanza e di trasmettere fiducia agli investitori”. E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, sui dati del Fondo Monetario Internazionale.