Governo: Santanché, ‘cosa farò in caso di rinvio a giudizio? Mi troverete fino alla fine…’**

5 Ottobre 2024

Brucoli (Siracusa), 5 ott. (Adnkronos) – “Cosa farò in caso di rinvio a giudizio? Mi troverete a lungo con voi, mi troverete fino alla fine…”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè risponde ai giornalisti che, da Brucoli (Siracusa) gli chiedono cosa farà in caso di rinvio a giudizio sul caso giudiziario Visibilia. Nella prima tranche sulla vicenda Visibilia, che vede imputati, per truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, Daniela Santanchè e altre due persone l’udienza preliminare per il 9 ottobre. “Sono qui a parlare di politica, non ho nessun tipo di reato attenente alla mia attività politica. Sono tranquilla, non ho partecipato a processi mediatici e andiamo avanti”. E al cronista che le dice che il ministro Sangiulaino si è dimesso per meno, Santanchè replica: “E quindi? Mi troverete fino alla fine”.