Governo: Santanchè, ‘resto? Certo, ho radici ben stabili’

14 Dicembre 2024

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Resto? Certo”. Lo dice al ‘Fatto quotidiano’ la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Non lascia. Anche in caso di rinvio a giudizio a gennaio? “Assolutamente, io sono stabile al governo”, spiega.

Quindi ministra si sente stabile al governo? “Certo, non mi vede? -risponde Santanchè- mi hanno detto che, vestita così, sembro un albero di Natale. Un riferimento che mi piace…”. E perché? “Perché ho le radici ben stabili dentro al governo come ministra del Turismo. E si ricordi un’altra cosa: gli abeti hanno radici profonde che arrivano in fondo…”, aggiunge.