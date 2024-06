Incidenti: scontro tra due ciclisti nella Bergamasca, 80enne gravissimo**

6 Giugno 2024

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto a Vertova, nella Bergamasca, poco dopo le 13 di oggi.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta e percorreva in via Cavour quando si è scontrato con un altro ciclista di 40 anni. Ad avere la peggio è stato il più anziano dei due, finito in arresto cardiocircolatorio.

I soccorritori dell’Areu 118, giunti sul posto con un elisoccorso, un’automedica e due ambulanze, lo hanno ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso, trasferendolo in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L’altro ciclista ha riportato un trauma al torace e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Piario di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.