Islam: Ceccardi (Lega), ‘pronta a stilare dress code, no burqa, sì tailleur per trovare lavoro’ /Rpt

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Sì, sono pronta a diffondere un ‘dress code’ delle donne islamiche per aiutarle concretamente a trovare lavoro. L’occupazione è molto bassa: credo si debba dare un’informazione di quali siano le nostre regole e i nostri costumi per una vera integrazione. Sfido chiunque ad andare ad un colloquio con il passamontagna: non c’è nessuna discriminazione ma il candidato avrebbe un comportamento non conforme alla legge italiana”. Lo ha dichiarato Susanna Ceccardi, esponente della Lega, rispondendo ad alcune domande del giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio.

“Se le donne musulmane vogliono trovare lavoro in Italia non devono avere problemi a patto che rispettino le convenzioni e la legge. Quindi no al burqa perché copre interamente il volto. Il *niqab*, che è quello che ho messo nel mio manifesto, copre tutto eccetto gli occhi e non garantisce anch’esso la riconoscibilità. Diverso è il velo che copre soltanto i capelli ed è quello che può essere tollerato dalla legge italiana“, conclude.