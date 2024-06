Israele: media, ‘Ganz annuncerà le sue dimissioni stasera’

9 Giugno 2024

Tel Aviv, 9 giu. (Adnkronos) – Il ministro del Gabinetto di Guerra israeliano dovrebbe annunciare le sue dimissioni dal governo in una conferenza stampa programmata per stasera alle 20, le 19 in Italia. Lo riportano in media israeliani, dopo il rinvio dell’annuncio di ieri in seguito al salvataggio dei quattro ostaggi israeliani dalla prigionia di Gaza.