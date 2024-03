Italia-Africa: Meloni, ‘stesura consolidata Piano Mattei entro aprile’**

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il Piano Mattei “è in costante aggiornamento e aperto ai contributi” della cabina di regia, che tornerà a riunirsi per una seconda volta “ad aprile”. I contributi devono arrivare “entro la fine di questo mese”, perché “bisogna essere veloci” e “arrivare all’approvazione della stesura consolidata del testo nella seconda riunione della cabina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.

“Siamo qui – ha illustrato ai presenti – per rafforzare ulteriormente il lavoro perché per fare una cosa come quella che abbiamo in testa c’è bisogno del contributo di tutto il sistema Italia. Ci sono molte persone che hanno chiesto di essere parte di questo tavolo oltre a quelle che abbiamo coinvolto. La convocazione della cabina sarà anche variabile, puntiamo a coinvolgere altri mondi. Sono ottimista perché ho trovato molto interesse e voglia di esserci da parte del sistema e quindi una comprensione e condivisione di fondo della strategia”.