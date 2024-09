Iv: Renzi, ‘Conte non sta benissimo, non prendiamo lezioni da chi diffonde fake news’

8 Settembre 2024

Roma, 8 set (Adnkronos) – “Anche oggi Giuseppe Conte si occupa di me e sceglie la festa del Fatto Quotidiano per dire che io sono ‘un affarista che sta entrando nella partita del litio’. Addirittura il litio? Evidentemente Conte non sta benissimo, questa polemica con Grillo lo sta provando: appena sta meglio, lo invito a un confronto pubblico in streaming, scelga lui se in TV o in Tribunale”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Rispetto alla questione politica, ricordo semplicemente che Elly Schlein ha chiesto di costruire una coalizione senza veti che parta dai contenuti: noi siamo pronti a farlo, su stipendi, cultura, infrastrutture, innovazione -prosegue il leader di Iv-. Il centrosinistra è a un bivio: se passa la linea PD/Schlein, si costruisce una coalizione e si vincono le elezioni; se passa la linea Fatto Quotidiano/Conte, si mettono i veti e vince la Meloni. Tutto qui”.

“Quanto al passato: Conte ha firmato i decreti Salvini, io le Unioni Civili. Conte ha fatto il Superbonus, io Industria 4.0. Conte fa il tifo per Donald Trump, io per Kamala Harris. Conte ha difeso Sangiuliano, io ne ho chiesto le dimissioni. Conte ha portato i soldati russi in Italia durante il Covid, io ho portato Mario Draghi a Palazzo Chigi. Se vogliamo discutere del passato, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Se vogliamo discutere del futuro, siamo pronti a confrontarci. Ma non prendiamo lezioni di etica da chi diffonde fake news. Buona domenica, amici”, conclude.