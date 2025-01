Jobs Act: Gualmini, ‘assurdo referendum su una riforma di 10 anni fa’

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Sul jobs act, penso che chiedere un plebiscito su una riforma di 10 anni fa per di più votata da tutti i parlamentari del Pd sia assurdo. Oggi le questioni sono altre, il salario minimo, la sottoccupazione, la fuga dei cervelli, il caporalato digitale, nulla di ciò si risolve con un sì o un no. Parliamo di futuro e non del passato”. Lo dice l’eurodeputata Pd, Elisabetta Gualmini, a Il Tempo.

“Il jobs act poi è già stato modificato da una sentenza della Corte e nel caso passasse si tornerebbe alla riforma Monti del 2012 che sugli indennizzi in caso di licenziamento è peggiorativa. Un paradosso”.