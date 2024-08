Lega: legale Bersani, ‘su querela Vannacci nessuna condanna notificata a mio assistito’

28 Agosto 2024

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso giorni fa dai giornali che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha chiesto al gip l’emissione di un decreto penale di condanna in relazione al procedimento scaturente dalla querela sporta dall’onorevole Roberto Vannacci nei confronti di Pier Luigi Bersani”. Lo dice Danilo Leva, avvocato di Pier Luigi Bersani, spiegando che “non risulta però al momento, alcuna decisione del gip su tale richiesta, anche perché il decreto penale di condanna andrebbe notificato formalmente all’imputato. Notifica che non è affatto avvenuta. Quindi sorprende il dibattito pubblico surreale che si sta sviluppando sull’argomento, in cui Bersani viene addirittura definito ‘condannato'”.

“Tra l’altro il decreto penale di condanna nelle more del termine previsto per la sua impugnazione non è neppure un titolo definitivo ed esecutivo. L’automatismo tra richiesta del pm e decisione del gip non è previsto dal vigente codice di procedura penale. Peraltro, qualora il gip decidesse in tal senso proporremmo opposizione nel giro dei quindici giorni che la legge prevede per farlo, in maniera tale da instaurare un processo in cui sostenere ritualmente le nostre tesi”, conclude il legale.