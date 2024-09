Lega: Marti, ‘buon lavoro ai nuovi vicesegretari’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Buon lavoro ai nuovi vicesegretari Claudio Durigon e Alberto Stefani, che subentrano a due esponenti di altissimo livello come Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi. Con Claudio portiamo avanti da tempo tante battaglie per la Puglia e per tutto il Mezzogiorno. La sua nomina è un ulteriore stimolo a fare sempre di più per il bene dei nostri territori. Ancora buon lavoro e complimenti da tutta la Lega Puglia”. Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, commissario del partito in Puglia.