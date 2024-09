Liguria: Orlando raddoppia le civiche, appello per unire i moderati

16 Settembre 2024

Roma, 16 set (Adnkronos) – La lista del Pd, quella di Avs, quella del M5s e due liste civiche. Si va delineando il fronte che sosterrà la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Liguria in vista delle prossime regionali di fine ottobre. La coalizione di centrosinistra sta lavorando per allargare il fronte. In queste senso, nelle ultime ore, al comitato dell’ex ministro dem registrano uno boom di disponibilità dalla società civile a scendere in campo.

La ‘lista Orlando’ messa in cantiere a inizio campagna sarà quindi affiancata da un altra civica a sostegno del candidato del centrosinistra. Anche nelle altre forze si vanno delineando i vari assetti. Oltre ovviamente al Pd, ci sarà la lista di Avs che dovrebbe ospitare anche la lista Sansa, quella al fianco del candidato del centrosinistra alle precedenti regionali. Lavoro a buon punto per la lista anche nel M5s ligure, sempre al fianco di Orlando.

Il fronte moderato resta quello più in movimento. Un appello ad “unirsi in una unica lista riformista, rafforzata e caratterizzata dai simboli nazionali” è stata lanciata da +Europa, Iv e Psi soprattutto nei confronti di Azione e delle altre realtà civiche liguri.

(Adnkronos) – I tre partiti hanno richiamato l’esperienza della lista Stati Uniti d’Europa “votata da quasi il 4% dei liguri” alle ultime europee. “Questo è il dato da cui partire ma non sono contraria ad unire tutti i riformisti”, ha detto al Secolo XIX Raffaella Paita (Iv), sottolineando: “Penso che per far sì che il centrosinistra le vinca queste elezioni ci vuole un vero centro riformista.”.

Il nodo resta sempre quello del rapporto con Azione, che anche alle ultime europee non aveva aderito alla lista lanciata da Emma Bonino. “Sono giorni che chiediamo di avere un tavolo per formare una lista con i simboli dei partiti insieme a quello di ‘Alleanza Civica ligure. Il tempo è scaduto, è ora di fare una proposta concreta”, ha replicato Azione liguria in una nota all’appello lanciato da +Eu, Psi e Iv.

Azione Liguria, tra l’altro, ha sollecitato a “incontrarsi subito per capire come formulare una proposta che consenta, a chi può, di unire i simboli e formare una lista competitiva per sconfiggere il centrodestra”, chiedendo anche “chiarezza del posizionamento dei candidati in campo”.