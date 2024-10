Manovra: Boschi, ‘Meloni nel 2014 voleva abolire canone Rai, oggi lo aumenta’

25 Ottobre 2024

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Quando nel 2014 il nostro governo abbassò il canone Rai facendolo pagare anche agli evasori, Giorgia Meloni attaccò Renzi dicendo che il canone andava abolito. Dieci anni dopo Giorgia Meloni alza il canone Rai. Signore e signori, questo si chiama populismo”. Così Maria Elena Boschi sui social rilanciando un post di Meloni del 2014 in cui la premier scriveva: “Sembra che il governo Renzi voglia inserire il canone Rai nella bolletta dell’Enel per evitare l’evasione. Credo che questa tassa vada eliminata, inserirla in bolletta è un abuso”.