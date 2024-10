Manovra: Faraone, ‘per centrodestra sarà Caporetto’

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Con l’annuncio dei ‘sacrifici per tutti’ , o meglio le ‘tasse per tutti’ nella prossima legge di Bilancio, Giorgetti ha spazzato via anni una volta per tutte anni di chiacchiere del centrodestra sui tagli alle tasse e ridicolizzato Meloni, Salvini e Tajani”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. “È sempre più evidente che il prossimo provvedimento economico smentirà anni e anni di bugie dei tre moschettieri, sulle pensioni, sulle retribuzioni, sulle tasse, sulle accise: una vera e propria Caporetto”.