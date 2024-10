Manovra: Fratoianni, ‘Meloni non più underdog o forse non lo è mai stata’**

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Meloni ha fatto un lungo riferimento all’interesse nazionale attorno alla nomina di Fitto. Ma ha mal riposto l’attenzione su interesse nazionale non perchè parla di Fitto, ma perchè Fitto ha poco che a fare con questa vicenda: non sarebbe interesse nazionale introdurre il salario minimo, tassare gli extraprofitti, mettere un’imposta patrimoniale a livello europeo, pagare insegnanti e medici? Ma per fare questo servirebbe una underdog che non c’è più o forse non c’è mai stata”. Così Nicola Fratoianni in aula alla Camera sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.