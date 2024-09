Manovra: La Russa, ‘speriamo che Ue capisca, assegno unico non può essere briciole’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Il problema è che il tetto che si è potuto destinare è di 20 miliardi, se non mi sbaglio, e quindi se noi lo parcellizziamo troppo è come una torta che se hai 100 persone dai una fetta a ciascuno abbastanza soddisfacente. Se con la stessa torta devi sfamare 200 è come se non gli dai niente, gli dai una briciola a testa. Ecco perché noi speriamo che l’Europa capisca”. Lo ha detto Ignazio la Russa a Dritto e rovescio, in onda questa sera su Rete 4, parlando dell’assegno unico agli immigrati.