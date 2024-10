Manovra: Manzi-Sarracino (Pd), ‘no a tagli sugli asili, governo chiarisca’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha davvero intenzione di risparmiare sui servizi educativi del mezzogiorno? Il piano inviato da Giorgetti a Bruxelles prevede, infatti, che quanto stabilito e finanziato dal governo Draghi e cioè il raggiungimento del target del 33% dei posti negli asili nido a livello locale sia dimezzato al 15% a livello regionale”. Lo dicono Irene Manzi, responsabile nazionale scuola, e Marco Sarracino, responsabile nazionale Sud del Pd.

“Si tratterebbe di una scelta gravissima in linea con il progetto di autonomia differenziata che spacca l’Italia. Invece di ridurre i divari li stanno allargando. Non possiamo accettare che i risparmi di spesa imposti dalla trattativa al ribasso sul Patto di Stabilità vengano fatti su scuola, welfare, sanità. Ci aspettiamo che il governo chiarisca quanto prima. Altrimenti faremo una battaglia durissima in Parlamento”, aggiungono i dem.