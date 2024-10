Manovra: Nevi (Fi), ‘lavoriamo e discutiamo, è lavoro collegiale’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Giorgetti ha escluso la tassa sugli extraprofitti, che per noi è una cosa bolscevica, come ha detto giustamente ieri Antonio Tajani”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a ‘Specchio dei tempi’, su Rainews 24. “Le tasse –ha proseguito- provocano delle conseguenze che a cascata vanno a colpire i più deboli: la banca, nel momento in cui ha una tassazione più alta, aumenta il costo del conto corrente, o sceglie di non erogare mutui magari alle imprese più in difficoltà. Dobbiamo invece fare il contrario: affrontare i problemi insieme e fare in modo che le banche, soprattutto quelle piccole, continuino a partecipare alla crescita economica di questo Paese. Stiamo ragionando e discutendo sulla manovra, come ha ribadito anche il nostro segretario nazionale, è un lavoro collegiale”.

“Anche sulle accise -ha spiegato ancora Nevi- siamo molto prudenti: un aumento potrebbe portare all’incremento dei prezzi dei generi di prima necessità e dei beni di consumo. Questo non deve accadere, noi vogliamo esattamente l’opposto. Infatti, stiamo rendendo strutturale, per la prima volta, la riduzione del cuneo fiscale, proprio per aumentare il potere d’acquisto di chi è in difficoltà”.