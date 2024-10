Manovra: Sisto (Fi), ‘no aumenti tasse, risultato raggiunto’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “In questa manovra non c’è nessun aumento delle tasse e c’è un consistente investimento in tema di sanità. Si tratta di due passaggi estremamente importanti. Forza Italia ha spinto affinché non ci fossero aumenti delle tasse e questo risultato può ,a ragione, dirsi raggiunto”. Così a Tagadà, su La7, il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

“Viene chiesto un contributo, non una tassa, con un meccanismo, virtuoso e condiviso, che porterà allo Stato 3,5 miliardi. Una manovra di bilancio va letta nella sua interezza e complessità, forte del suo inquadramento sistematico. Quanto è stato stabilito dal governo – conclude – porta un calo del deficit dal 7,2% del 2023 all’1,8% del 2029. E l’occupazione cresce: al di là di ogni opinione, sono i risultati e le prospettive di miglioramento a dettare legge”.