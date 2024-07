Mattarella: battersi perchè non ci siano analfabeti della democrazia

3 Luglio 2024

Roma, 3 lug (Adnkronos) – “Battersi affinché non vi possano essere “analfabeti di democrazia” è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti. Non soltanto chi riveste responsabilità o eserciti potere. Per definizione, democrazia è esercizio dal basso, legato alla vita di comunità, perché democrazia è camminare insieme. Vi auguro, mi auguro, che si sia numerosi a ritrovarsi in questo cammino”. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella alla settimana sociale dei cattolici a Trieste.