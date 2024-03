Mattarella: ‘Repubblica fondata sul lavoro non sul privilegio’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – La Repubblica è fondata sul lavoro, “anche qui è interessante sentire le ragioni di chi propose queste parole, indicano e richiedono un impegno comune, una richiesta di impegnarsi insieme, di solidarietà. Quello che disse il proponente alla Costituente è: ‘fondata sul lavoro, non sul privilegio, non sul lavoro altrui: definizione efficacissima”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.