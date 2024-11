Mg: a ottobre si avvicina a quota 3%, bene lancio nuovi modelli

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov.- (Adnkronos) – A ottobre si conferma la buona performance del brand MG che registra 3.473 unità consegnate e l’avvicinarsi del raggiungimento del traguardo del 3% di quota di mercato, uno degli obiettivi dell’anno 2024: su ottobre 2023 la crescita è del 22,52% (in un mercato in netto calo) mentre sui dieci mesi l’immatricolato sale a 33.281 unità con una crescita del 39,46%. Lo storico brand – controllato dal gruppo Saic – segnala la “ottima partenza della raccolta ordini per la rinnovata gamma SUV, sia per la nuovissima MG ZS Hybrid+ che per MG HS nelle due motorizzazioni benzina e ibrido plug-in”, un andamento che “conferma la capacità di MG di rispondere alle esigenze dei clienti italiani con una gamma ben articolata, varia e completa”.

A novembre il brand – dato che sono esauriti gli incentivi del Governo sulle vetture con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km – lancia “MG Eco Bonus per dare supporto a chi sceglie MG3 Hybrid+” con un vantaggio per il cliente fino a 3.150 euro.

Commentando i risultati Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, evidenzia come “le novità stanno andando molto bene e vogliamo premiare chi si rivolge anche ai modelli già in gamma grazie alle promo che abbiamo studiato per questo mese”. Bartolomeo sottolinea poi che “in particolare vorrei specificare che per quanto riguarda la questione dei dazi che la Commissione europea ha appena confermato, riusciremo a trovare un opportuno equilibrio affinché non gravi tutto sulle spalle dei clienti e si interrompa il già difficile percorso virtuoso verso la mobilità sostenibile. Vorrei sottolineare che i dazi interessano solo ed esclusivamente le vetture 100% elettriche, non hanno nessun impatto sulle altre motorizzazioni ne sulle parti di ricambio importate dalla Cina”.