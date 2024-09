Mic: per Storace si è passati a ‘TeleBoccia’

10 Settembre 2024

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “#TeleBoccia”. Usa l’ironia sui social, Francesco Storace, giornalista, ex presidente della Regione Lazio, con riferimento alle apparizioni televisive di Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice al centro del caso Sangiuliano. Un hashtag che per Storace sembra prendere il posto del finora più noto “TeleMeloni”, termine usato dalle forze di opposizione per sottolineare la presunta benevolenza dei media televisivi nei confronti del premier Giorgia Meloni.