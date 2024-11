Migranti: Bergamini (fi), ‘ripartiamo da Costituzione e valori Forza Italia’

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Oggi l’autorevolezza o l’autorità di uno Stato sono continuamente messi in dubbio. Proprio per questo la permeabilità al fenomeno migratorio nei suoi aspetti meno positivi diventa un fattore di cui il legislatore, lo Stato, devono tenere conto. E allora ripartiamo dai valori fondamentali, la nostra Costituzione o molto più banalmente la carta dei valori di un movimento politico, il nostro, Forza Italia, che tra i suoi punti fondanti mette la libertà di culto assoluta. Perché se si è certi dei propri valori non si temono quelli degli altri. Se noi perdiamo i nostri valori, pensando di diluirli in un più grande magma valoriale, in cui ognuno mette il suo, senza ordine, senza regole, senza certezze, noi facciamo male a chi desidera integrarsi, perché non siamo noi in grado di integrarli”. Così Deborah Bergamini, responsabile esteri e vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo al convegno ‘Migranti in Europa: legami tra religiosità e integrazione’, al Senato – presso la sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro – su iniziativa dei dipartimenti esteri ed immigrazione di Forza Italia alla presenza – tra gli altri – del presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.