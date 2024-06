Migranti: Della Vedova (+Eu), ‘solidarietà a Magi, smascherata propaganda Meloni’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “Ha fatto bene Riccardo Magi ad andare di persona in Albania a smascherare la propaganda elettorale di Meloni, e l’intollerabile trattamento violento che ha subito da parte delle forze di sicurezza albanesi dimostra quello che già sappiamo, e che anche lui ha giustamente detto in faccia alla premier: se un parlamentare della Repubblica italiana viene trattato in questo modo, possiamo immaginare come verranno trattate le persone che verranno rinchiuse lì dentro, a telecamere spente”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

“Meloni è con tutta evidenza molto nervosa, perché già sa che tra pochi giorni la campagna elettorale finirà, e anche di questo spot costato un miliardo di euro delle tasche dei contribuenti italiani rimarranno solo i contenziosi giudiziari, le ingiustizie evidenti, il traffico “legale” di esseri umani avanti e indietro tra i cpr italiani e quello albanese”, conclude Della Vedova.