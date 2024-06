Migranti: Magi, ‘con accordo Albania Meloni porta Italia fuori da Ue’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Meloni dice che il governo italiano porta la legislazione europea in Albania. Non è quello che accadrà: grazie a quell’accordo sarà il nostro paese a uscire dal diritto europeo perché, come le istituzioni europee hanno sottolineato, quell’accordo è fuori dal perimetro del diritto europeo, che non è ovviamente applicabile in quel luogo”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della Premier sul consiglio Europeo.

“Su questo punto mi rivolgo per il tramite della della presidente Ascani al presidente Fontana: aspettiamo con ansia di sapere dal Presidente Fontana come saranno esercitabili appieno le prerogative dei parlamentari italiani di visita ispettiva in quei luoghi di detenzione, in quelle che di fatto sono delle colonie detentive per stranieri di cui mai avremmo pensato di doverci occupare nel 2024 da parte del nostro paese”, ha concluso Magi.