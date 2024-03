Migranti: Magi, ‘da Governo muro di gomma, far sbarcare subito Ocean Viking’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La situazione sulla Ocean Viking è drammatica sotto ogni punto di vista. Bisogna subito far sbarcare i 359 naufraghi che si trovano a bordo. Gli appelli dell’equipaggio non possono scontrarsi contro il muro di gomma del governo: Piantedosi indichi subito un porto più vicino di Ancona o si rischia che il dramma si trasformi in enorme tragedia”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi.