Migranti: Mattarella pronto a esame decreto su Paesi sicuri, Colle attende testo

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Dopo il varo da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge che individua la lista dei cosiddetti Paesi di origine sicuri per il riconoscimento della protezione internazionale, l’attenzione si sposta ora sul Quirinale, per capire se e quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà l’ok all’emanazione del provvedimento e alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione in Parlamento.

Per ora nessuna previsione sui tempi, anche perché il testo non sarebbe stato ancora recapitato al Colle. Quando questo avverrà è presumibile che l’analisi da parte degli uffici giuridici della Presidenza della Repubblica e dello stesso Capo dello Stato non sarà particolarmente lunga. Il decreto, frutto comunque della consueta interlocuzione tra Quirinale e Palazzo Chigi, si compone di un solo articolo, contenente, come spiegava ieri sera il comunicato del Governo, “l’elenco dei Paesi di origine sicuri, tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti”.

Non dovrebbero quindi emergere quei manifesti profili di incostituzionalità tali da giustificare una bocciatura da parte del Presidente della Repubblica né contrasti con l’ordinamento europeo. L’eventuale via libera non dovrebbe quindi essere accompagnato da rilievi del Capo dello Stato come accaduto in passato per altri provvedimenti e contemporaneamente alla promulgazione di leggi. Ipotesi che ovviamente potranno essere confermate solo quando il testo sarà passato concretamente al vaglio del Presidente Mattarella.