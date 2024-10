Migranti: Metsola, ‘è sfida europea che ha bisogno di soluzioni europee’

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Quella dell’immigrazione è una sfida europea che ha bisogno di soluzioni europee. Quando parliamo di immigrazione e di asilo, nessuno Stato, né l’Italia, né il mio, dovrebbe sentirsi da solo. Dobbiamo trovare delle soluzioni”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a ‘Cinque minuti’, su Rai Uno, spiegando che “abbiamo un patto dell’immigrazione e dell’asilo che abbiamo votato ad aprile a Bruxelles, anche con l’aiuto dei colleghi italiani, con cui abbiamo trovato delle possibilità, delle soluzioni innovative per la prima volta dopo decenni di anni di blocco”.

“È un patto che protegge chi ha veramente bisogno – ha aggiunto – che protegge le frontiere esterne, che è fermo con chi non è elegibile per la protezione, che deve essere rimpatriato in modo sicuro e rapido, che è anche molto forte con i trafficanti. E noi dobbiamo anche avere sempre in mente che noi adesso parliamo di persone, umane, non di figure statistiche senza volto. Se mettiamo questo al centro delle nostre decisioni, possiamo dare risposte ai cittadini che ce le hanno chieste”.