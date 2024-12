Migranti: Renzi, ‘Meloni accetti che centri Albania sono venuti male, soldi buttati’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic (Adnkronos) – La Meloni “su una debolezza oggettiva non accetta di dire, abbiamo sbagliato, questa c’è venuta male, 800mln di euro buttati nel cestino”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di martedì, condotto da Giovanni Floris su La7.

“Siccome quella roba c’è, non capisco il motivo per tenere lì carabinieri e poliziotti che servirebbero a Roma, a Milano. In quel centro sono i cani, è diventato un canile. Perchè, anzichè buttare via i soldi, non facciamo un progetto che serve?”, ha aggiunto il leader di Iv.