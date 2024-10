Migranti: Sanchez, ‘modello Italia-Albania non risolve problemi, ne crea’**

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Credo che la posizione del governo spagnolo sia nota, è pubblica. L’abbiamo espressa sia sui media che anche ai nostri colleghi europei ed è la prima volta che la esprimo pubblicamente ma lo dico chiaramente: non siamo favorevoli a questo tipo di formule perché sono formule che non affrontano nessuno dei problemi e ne creano di nuovi, quindi optiamo, come ho detto prima, per una visione molto più focalizzata sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio”. Così il premier spagnolo, Pedro Sanchez, riguardo al Memorandum Italia-Albania nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.