Milano-Cortina: Cda Fondazione conferma all’unanimità budget lifetime al 2026

26 Marzo 2024

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026, riunitosi questo pomeriggio nella sede del comitato organizzatore, presso la Torre Allianz di Milano, ha confermato all’unanimità il Budget Lifetime al 2026. Lo rende noto la società, sottolineando che il passaggio di oggi risulta fondamentale per la presentazione formale del bilancio d’esercizio 2023 che dovrebbe avvenire nel prossimo Cda.

Nel corso di tutto il 2023 sono proseguite le analisi di dettaglio dell’evento Olimpico e Paralimpico con l’obiettivo di approfondire al meglio tutte le componenti operative del progetto Milano Cortina 2026. Nonostante l’incidenza di fenomeni inflattivi e di perduranti tensioni geopolitiche internazionali, il Budget Lifetime dei prossimi Giochi invernali italiani presenta un pareggio economico finanziario e non si discosta, al netto dell’inflazione, da quello ipotizzato nel dossier di candidatura, nell’intorno di 1,6 miliardi di euro. Il leggero speculare aumento di costi e ricavi è da ricondurre all’impatto di alcune componenti value in kind (VIK) degli accordi di sponsorizzazione firmati nel corso del 2023.

Il comitato organizzatore, dopo un’analisi approfondita, è consapevole che l’ottenimento di tale risultato sarà possibile solo attraverso un attento e costante lavoro di efficientamento dell’organizzazione e di ridefinizione del livello dei servizi offerti, tema peraltro già affrontato e condiviso con Ioc, Ipc e con tutti gli stakeholder.