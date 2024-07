Milano-Cortina: Riesame, ‘decreto governo non ferma indagine su corruzione’ (2)

17 Luglio 2024

(Adnkronos) – In un provvedimento tecnico, in cui il Riesame attua un atteggiamento cerchiobottista, si dà spazio alla disputa sulla natura della fondazione e si cita il recente decreto legge fatto ad hoc (insiste sulla natura privata stabilita dall’atto costitutivo) “che se successivo finanche alla presentazione del ricorso per riesame, costituisce oggi diritto vigente, che preclude il riconoscimento della qualifica pubblicistica in capo agli indagati che operavano in Fondazione con ruoli di vertice” e, conseguentemente, la configurabilità della corruzione tra pubblici ufficiali. L’intervento ‘su misura’ per i Giochi invernali se cambia l’ipotesi di reati non ferma comunque le indagini ritenute “doverose” sulla corruzione tra privati.

La decisione del Riesame è datata 15 luglio, ma la lettura è stata più che difficoltosa. Un caos determinato da più fattori: la versione de relato riferita da molti avvocati a partire dall’asserita comunicazione a loro di un difensore (versione che sanciva la natura privata della fondazione); l’indispobibilità del difensore a rispondere ai giornalisti; la certezza che il Riesame avesse rigettato il ricorso del difensore e confermato il sequestro del telefonino dell’indagato; l’indisponibilità dei giudici a chiarire il contenuto del proprio provvedimento depositato alle parti; l’assenza di notizie in procura e da ultimo l’erroneità del riferimento, fatto intuire alla riqualificazione del reato sì, ma non per traffico di influenza, bensì per corruzione tra privati.