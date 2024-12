Milano: legale ex compagna Caffo, ‘soddisfatti da sentenza condanna’

10 Dicembre 2024

Milano, 10 dic. (Adnkronos) – “Sono soddisfatta. Oggi abbiamo messo un punto importantissimo. Ringrazio la magistratura che, in aula, ha fatto il suo dovere”. Lo afferma Elena Tomayer, legale della ex compagna di Leonardo Caffo, parte civile nel processo che vede imputato il filosofo e scrittore. Oggi la quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Alessandra Clemente, ha condannato Caffo a 4 anni per maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti dell’ex compagna.