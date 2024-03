Milano: Opera Cardinal Ferrari, ‘aumenta povertà, in 2023 oltre 13mila ingressi in più’

25 Marzo 2024

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Nel 2023 l’Opera Cardinal Ferrari di Milano ha registrato 55.490 ingressi al centro diurno (+13.334 rispetto al 2022), 56.821 ingressi alla mensa (+ 13.651 rispetto al 2022) e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone. Lo rende noto la onlus, che si pone come punto di riferimento per l’accoglienza dei tanti senza dimora presenti nel capoluogo e delle tante persone in grave difficoltà economica, così come testimoniato dai numeri in crescita.

Come ogni anno, per Pasqua, la onlus offre un grande appuntamento di primavera per regalare un giorno di festa e calore alle tante fragilità del territorio milanese: il 31 marzo presso la storica sede di via Boeri si terrà come di consueto il Grande Pranzo di Pasqua 2024, al quale parteciperà come di consueto l’arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini.

Oltre 150 le persone attese, dai ‘Carissimi dell’Opera’, le persone sole e senza fissa dimora che frequentano abitualmente il centro diurno e molte famiglie che vivono in condizioni di povertà, ai numerosi volontari, i ‘Seminatori di Gioia’ come li chiamava il Cardinal Ferrari, che consentono di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli. E a circa 20 volontari, tra cui coppie e famiglie che hanno deciso di dedicare un giorno di festa per aiutare la comunità, servendo il pranzo alla mensa di via Boeri, a Milano.

“Il Grande Pranzo di Pasqua -spiega Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari- è uno degli appuntamenti più attesi e sentiti perché arriva dopo un periodo difficile come quello invernale, che mette sempre a dura prova i tanti senza dimora del milanese. E in un giorno di festa come questo, hanno la possibilità di stare seduti a tavola mangiando qualcosa di buono e di caldo, ma soprattutto in compagnia. I numeri ci dicono che siamo ancora in una forte situazione di emergenza, abbiamo registrato dei forti aumenti e tutto ciò ci suggerisce che non ci possiamo fermare e dobbiamo essere sempre in prima linea per la lotta alla povertà. Continuando a organizzare momenti come questi che, forse dopo tanti anni possono risultare scontati, ma ad oggi sono più che mai importanti”.

La giornata inaugurerà con la messa delle ore 11.30 nel salone di Opera, alla quale seguirà il pranzo servito dai volontari alle ore 13. Il giorno di Pasqua, 31 marzo, sarà anche l’ultima notte dedicata al progetto di ospitalità notturna inaugurato quest’anno dalla onlus, che sarà l’ultima struttura del milanese a chiudere. In risposta alle numerose emergenze dovute al lungo periodo di freddo intenso Opera Cardinal Ferrari ha deciso di contribuire alle attività del piano anti-freddo del Comune di Milano, mettendo la propria struttura a disposizione per l’ampliamento delle possibilità di accoglienza, finalizzata alla messa in sicurezza dal freddo di donne senza dimora, le più vulnerabili tra i vulnerabili. Servizio che ha accolto dal 19 gennaio 39 donne (20 anni la più giovane) e coinvolto oltre 30 volontari.