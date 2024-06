Milano: pg, condannare a 8 mesi Simba La Rue per lesioni in faida trapper

13 Giugno 2024

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – Condannare a 8 mesi, solo per lesioni e non per rapina, Simba La Rue. E’ la richiesta formulata dal pg di Milano Massimo Gaballo nel processo d’appello nella ‘faida tra trapper’ di via Settala. Le richieste per gli altri imputati arrivano fino a dieci mesi, dopo che la corte ha respinto le proposte di concordato, ossia il patteggiamento. La sentenza è attesa per lunedì 17 maggio, quando ci sarà il verdetto anche sugli imputati che hanno scelto il rito ordinario.

In primo grado Simba La Rue era stato condannato a quattro anni nel processo in rito abbreviato. I fatti risalgono al primo marzo del 2022 quando i due gruppi di trapper si affrontarono con calci, pugni e un coltello. Due persone finirono al pronto soccorso e Simba La Rue fu accusato, oltre che di lesioni, anche di aver rubato un telefono.