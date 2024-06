Milano: travolge e uccide 15enne in bici, condannato a 7 anni e 4 mesi (2)

20 Giugno 2024

(Adnkronos) – La giudice non ha riconosciuto le attenuanti e ha stabilito come pena accessoria l’espulsione, del giovane di origine romena, a fine pena. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni, ma si tratta di una condanna che si avvicina alla pena massima (in caso di abbreviato) per gli omicidi stradali. La sentenza è stata accolta con un pianto liberatorio di un amico della vittima e con gli occhi lucidi della famiglia di Valentino, assente invece la ragazza che porta ancora i segni dell’incidente di quasi un anno fa.

Bogdan Pasca, era già stato denunciato diverse volte, a partire dal 2016, per guida in stato di ebbrezza e perché senza patente. Più volte aveva commesso infrazioni stradali ed era già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova e quella sera – lungo via Kennedy a Garbagnate Milanese – sfrecciava su un furgone ad almeno 70 chilometri quando ha travolto la bici facendo sbalzare i due minorenni a quasi 40 metri dal luogo dell’incidente.