Mo: Appendino, ‘allibita da Tajani, complice genocidio’

5 Giugno 2025

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Io sono allibita dalle dichiarazioni di Tajani: siamo arrivati a un ministro che dice che i palestinesi ci ringraziano. Ma per cosa? Grazie perché siamo complici del genocidio? Grazie perché non stoppiamo il commercio di armi con Israele in modo netto? Grazie perché non abbiamo il coraggio di sanzionare Israele? Grazie perché ci va bene che Salvini stringa la mano al criminale di guerra Netanyahu?”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino in un’intervista a Fanpage rispondendo alle dichiarazioni del Ministro Tajani.

“A fronte di 60mila morti, tra cui tantissimi bambini, il nostro governo è incapace di prendere una posizione perché ha paura di scontentare un partito, una persona, un potente politicamente vicino. Ma di cosa stiamo parlando? Questo è un governo codardo che osa anche dire che noi facciamo propaganda. Il problema sono loro, non sono noi che facciamo sentire la nostra voce. Sabato scenderà in piazza la parte d’Italia che vuole essere dalla parte giusta della storia e dice che non ci possono essere tentennamenti”.