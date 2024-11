Mo: Centinaio (Lega), Nethanyahu in Italia? Lo accoglierei con benvenuto’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Se Nethanyahu venisse in Italia? “Lo accoglierei con un benvenuto, chi ha decretato il mandato internazionale può sbagliare, anche il Papa dice che può sbagliare. Israele si sta difendendo dai terroristi, delegittimarli è un errore”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. “Se domani un terrorista venisse sotto casa mia e costruisse un tunnel o un bunker, io lo sapessi ma non direi niente, non sarei colluso con quel terrorista?”, ha aggiunto il vicepresidente del Senato.