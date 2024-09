Mo: dipendente Onu ucciso da cecchino israeliano in Cisgiordania

15 Settembre 2024

Ramallah, 15 set. (Adnkronos) – Un cecchino israeliano ha ucciso un dipendente delle Nazioni Unite sul tetto della sua casa nella Cisgiordania settentrionale. Lo ha riferito l’Onu. Sufyan Jaber Abed Jawwad, un netturbino dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è stato colpito giovedì ed è il primo dipendente dell’Unrwa ucciso in Cisgiordania in più di un decennio.