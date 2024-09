Mo: Gaza, ’10 morti negli attacchi aerei israeliani’

18 Settembre 2024

Gaza, 18 set. (Adnkronos/Dpa) – Almeno otto persone, fra cui alcuni bambini, sono state uccise e altre ferite, in un attacco aereo israeliano contro un ex edificio scolastico di Gaza. Lo hanno riferito le autorità di Gaza, riferendosi al raid dell’aeronautica militare contro un centro di comando di Hamas all’interno dell’ex scuola, secondo l’Idf utilizzata per pianificare ed eseguire attacchi contro le truppe israeliane. Altri due palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano contro un veicolo nel sud della Striscia di Gaza.